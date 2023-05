Red Ronnie e le sue teorie su alluvione Romagna: bufera sui social, per alcuni è complottismo altri approvano

Red Ronnie, bolognese, icona della musica, pubblica un video su Youtube e Twitter che scatena polemiche: “Bologna oggi non piove. Ma chi ha provocato questo disastro? Misterioso volo insistente di un aereo. Il disastro in Emilia Romagna è stato provocato?”

Questo il video pubblicato da Red Ronnie, dal titolo “Bologna oggi, non piove. Ma chi ha provocato questo disastro? Misterioso volo insistente di un aereo”. Il conduttore di tanti programmi aggiunge: “Il disastro in Emilia Romagna è stato provocato deliberatamente? C’è chi dice sì. C’è un aereo che è stato tracciato mentre gira in continuazione il 14 maggio sui luoghi dove è avvenuto il disastro: Cesena e Romagna verso il mare. Perché tutte queste rotte ripetute all’infinito? Qualcuno ce lo può spiegare? Come qualcuno ci può spiegare le rotte in cerchio fatte da un aereo Nato sulla zona dalle Marche dove poi è avvenuta l’alluvione? O i lampi nel cielo prima del terremoto in Turchia? La RAI in un servizio di Voyager dimostrò che i terremoti possono essere provocati.

Io non credo a questi complottismi per questo gradirei che qualcuno mi desse spiegazioni logiche a queste “coincidenze”. Grazie

P.S.

Sono stato attaccato dai leoni da tastiera ma coglioni nella vita per questo mio video sulla pioggia provocata in Emilia Romagna. Beh, consiglio a tutti di vedere questo video tratto da un programma “ufficiale” Piazza Pulita su La7.

In molti hanno storto il naso leggendo le parole di Red Ronnie, accusandolo di complottismo sull’alluvione in Emilia Romagna, proprio mentre è ancora in corso la macchina degli soccorsi e la conta i danni e delle vittime non pare essere alla fine.

Sui social sono centinaia i commenti e le osservazioni, ironiche e persino sprezzanti, altre interessate e molte dubbiose. Chi accusa il conduttore di complottismo commenta: “Non posso credere che si possano scrivere tali idiozie complottistiche. Da una persona come te ci si aspetta qualcosa di sensato”. Ed ancora: “Tu non stai per niente bene -aggiunge senza mezzi termini un altro- fatti vedere da uno bravo!”. Altri se la prendono con la politica: “Nessun mistero, l’amministrazione del territorio non ha fatto nulla per impedirlo. Esistono i tensioattivi per inumidire il terreno e permettere all’acqua di penetrarvi. Pd incapace”.

Ma tanti altri e non sono pochi, hanno avvalorato le tesi del conduttore: “Caro Red, noi lo abbiamo capito, troppe coincidenze troppe. Noi le conclusioni le sappiamo trarre! (Gli Altri dormono?)”, ed un altro aggiunge: “Quando l’aereo è passato sopra di noi il 5G non andava, maledetti”.Una donna scrive: “Le scie chimiche provocano un cambiamento climatico. Vi sono vicina”.

Comunque nulla di nuovo per Red Ronnie, che durante la pandemia si è distinto per le sue tesi contro i vaccini.