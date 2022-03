Regionali, De Luca a Minardo della Lega: “Con te nessun accordo, non hai amministrato nemmeno un condominio”

Cateno De Luca manda un messaggio video a Nino Minardo, segretario regionale della Lega: “Con te nessun accordo, non hai amministrato nemmeno il tuo condominio”

Più si avvicina la data delle elezioni regionale, che si svolgeranno il prossimo autunno e più si alzano i toni tra i competitors. Cateno De Luca, ormai ex sindaco di Messina, il primo ad essersi ufficialmente candidato alla presidenza della Regione siciliana, con uno dei suoi soliti video smentisce il segretario regionale della Lega Nino Minardo che “in una riunione avrebbe reso noto di aver ricevuto da lui l’appoggio alla sua candidatura.

De Luca, ironico come sempre, definisce Nino Minardo “un bravo carusu”, ma non l’appoggerebbe mai come candidato alla Presidenza della Regione, perché nella sua vita non ha amministrato nemmeno il condominio in cui abita”.