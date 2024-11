Regionali, exit poll: in Umbria testa a testa Tesei – Proietti, in Emilia Romagna avanti il centrosinistra

Alle 15 le urne si sono chiuse ed è iniziato lo scrutinio: in Umbria Tesei del centro destra è al 46,5-50,5%, Proietti del campo largo al 46-50%.mentre in Emilia Romagna il candidato del campo largo è avanti con il 53-57% sulla candidata di centrodestra Elena Ugolini che è al 39-43 %

Erano chiamati alle urne per 4,6 milioni di cittadini, ma in molti hanno disertato, in entrambe le regioni l’affluenza è stata in netto calo, secondo un dato parziale in Emilia Romagna ha votato il 44,5% degli aventi diritto, in Umbria il 52,4%.

In Umbria la governatrice uscente Donatella Tesei, esponente del centrodestra unito, e la sfidante del campo largo Pd+Movimento 5 stelle; Stefania Proietti, sono appaiati: la prima è data dagli exit poll tra il 46,5% e il 50,5%, la seconda tra il 46% e il 50%.

Gli altri candidati sono Martina Leonardi per Insieme per l’Umbria resistente; Marco Rizzo per Democrazia sovrana popolare e Alternativa Riformista; Moreno Pasquinelli per Fronte del dissenso; Fabrizio Pignalberi per Più Italia sovrana e Quinto polo per l’Italia; Elia Francesco Fiorini per Alternativa per l’Umbria; Giuseppe Paolone per Forza del Popolo; Giuseppe Tritto di Umani insieme liberi.

In Emila Romagna storica roccaforte rossa, Michele De Pascale, sostenuto da un centrosinistra ampio che comprende anche il Movimento 5 Stelle e i renziani inseriti nel listino dei ‘civici’;(dato tra il 53% e il 57%), è nettamente avanti su Elena Ugolini, candidata di tutto il centrodestra è data tra il 39% e il 43%.

Gli altyri candidati sono Luca Teodori per la lista no-vax Lealtà, Coerenza e Verità e infine Federico Serra, in corso con una lista che rappresenta Potere al Popolo, Rifondazione Comunista e Partito comunista.