Regionali. Schifani è il nuovo Presidente della Sicilia, De Luca: “Io ho perso, ma con lui non ci voglio avere a che fare”

Il nuovo Governatore Schifani: “Questa è una vittoria di tutto il centrodestra, sì a Ponte sullo Stretto e termovalorizzatori. Lavoreremo col governo nazionale”. Durissimo il discorso post voto dello sconfitto Cateno De Luca: “Io non so se Schifani potrà governare, ma noi ci vogliamo avere niente a che fare, perché a noi le collusioni mafia-politica fanno schifo”

“Questa è una vittoria di tutto il centrodestra. Anche i partiti regionali raggiungeranno la soglia del 5 per cento e contribuiranno, con i loro rappresentanti, a sostenere il mio governo. Voglio ringraziare Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni, Matteo Salvini”.

E’ iniziato così il discorso post-voto di Renato Schifani, de facto nuovo governatore della Sicilia pur mancando ancora decine di sezioni al conteggio, ma che le proiezioni danno ad un divario troppo elevato rispetto al secondo candidato, Cateno De Luca, outsider che ha superato PD e M5S ottenendo un grande risultato e consenso popolare.

Schifani dice che “ci sarà una maggioranza abbastanza qualificata e non leggera come qualcuno adombrava”, puntando subito a grandi temi come la realizzazione di due termovalorizzatori ed il via libera al Ponte sullo Stretto per il quale dice di avere già intesa con Roma al cui governo andrà il centrodestra con Giorgia Meloni leader.

“Istituirò una conferenza di servizi – ha aggiunto – composta da uomini dello Stato, come ex magistrati, possibilmente non siciliani, di darci una mano” contro le infiltrazioni mafiose nel Pnrr. “Noi desideriamo che vengano fatti i controlli, non ci sottrarremo”, conclude.

Il quasi neo presidente della Regione ha anche annunciato che la sua sarà “la giunta delle competenze”e che “avremo politici che faranno partire il prima possibile il nostro programma” e specifica: “Non ho nomi in testa, né ho voluto mettere testa su questo tema – ha aggiunto – E’ un principio al quale non intendo derogare”.

Ma se Schifani festeggia affidandosi alle proiezioni matematica, De Luca ammette la sconfitta “ho perso” dice, ma non rinunicia per questoa alla battaglia politica: “Un leader non scappa mai nemmeno davanti alle sconfitte. Sono qui per dire la mia”, dice De Luca da Fiumedinisi in quello che è un comizio post-voto. “Nessuno dice che abbiamo raggiunto lo 0,90% a livello nazionale, guadagnato a mani nude” dice ancora De Luca, ricordando l’enorme spazio dato dalla stampa mainstream ad altre formazioni politiche come quella dell’ex ministro degli Esteri Di Maio.



“Io mi sono preso la responsabilità della strategia elettorale e dico: ho perso” ma poi arriva l’affondo durissimo: “Io non so se Schifani avrà bisogno di numeri per governare, ma io con lui non ci voglio avere a che fare. Perché io con mafia e politica, politica e mafia, pur se blasonata, non ci voglio avere a che fare”.