Regione annulla concorso forestale vinto dal figlio dell’ex direttore generale dei Forestali: atti a Procura e Corte Conti

“L’annullamento del concorso per agente forestale è forse il minore dei mali, che comunque restano e sono ingenti: per i tanti giovani che vi hanno partecipato, per l’immagine della Sicilia e anche economici, tant’è che stiamo valutando i presupposti di un esposto alla Corte dei conti per danno erariale. Se l’evoluzione della vicenda porterà anche ad una processo penale, chiediamo sin d’ora alla Regione di costituirsi parte civile”

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca, ma il presidente della Regione Schifani, lo ha anticipato, annunciando che invierà gli atti alla Procura e alla Corte dei Conti. La Regione Sicilia dunque, dopo il clamore a livello nazionale suscitato dal caso della selezione per 46 posti per agente forestale, vinto dal figlio dell’ex direttore generale del Corpo Forestale, Giovanni Salerno, ha annullato la prova per irregolarità. Tutto bene? Non proprio, se infatti l’annullamento sana una possibile irregolarità procedurale, non sana l’esborso degli 800 mila euro, del costo per organizzarlo. La nuova prova probabilmente si svolgerà con nuove procedure nella seconda metà del 2024.

Il presidente della Regione Schifani ha deciso di annullare il concorso per 46 guardie forestali, sulla base della relazione degli ispettori che sarà inviata alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti. Il concorso, da quanto filtra da Palazzo d’Orleans, è stato annullato per irregolarità che confermano il timore di raccomandazioni. L’analisi dei documenti eseguita dal segretario generale di Palazzo d’Orleans, Maria Mattarella, e dall’avvocato generale Giovanni Bologna ha evidenziato innanzitutto irregolarità nella composizione della commissione che ha esaminato gli elaborati dei concorrenti e predisposto le domande a quiz della prima prova.

La prova maestra dell’irregolarità sarebbe legata al ruolo che l’ex direttore generale del Corpo Forestale, Giovanni Salerno, ha avuto nel concorso, l’ex dirigente infatti sapeva fin dall’inizio che il figlio era fra i partecipanti – evidenzia la relazione – e quindi in base alle regole scritte, avrebbe dovuto esimersi, sia dal fare il presidente della commissione, sia dal nominare un suo sostituto nel tentativo di eliminare l’incompatibilità.

Come ormai noto, il figlio di Salerno è poi risultato il primo dei vincitori della prima fase avendo “azzeccato” tutte le risposte persino uno che dava tre possibili risposte tutte sbagliate. Proprio quest’ultimo particolare diede il via alle polemiche che hanno travolto la Regione. La relazione comunque non entra nel merito che il vincitore ed anche altri concorrenti abbiano risposto correttamente anche alla domanda posta in modo sbagliato che fra le opzioni non conteneva la risposta esatta. La relazione invece analizza approfonditamente alcune “falle” – così vengono definite – del meccanismo con cui il Formez (che ha elaborato i quiz) ha inviato il materiale alla Regione.

Secondo gli ispettori nominati da Schifani la procedura di trasmissione alla commissione esaminatrice del ventaglio di 600 domande tra le quali scegliere le 100 da sottoporre ai candidati non è stata rispettata. E’ una procedura che prevede l’invio del materiale a una mail riservata apribile solo con dei codici in mano alla commissione esaminatrice. Invece le domande sarebbero arrivate a una normale mail dell’assessorato. E la stessa procedura errata è stata seguita per la trasmissione della graduatoria provvisoria, che poi infatti è stata visibile a molti all’assessorato al Territorio e da lì ha fatto il giro dei giornali.

A seguito di questa analisi molto approfondita, la Regione ha deciso di bloccare il concorso, ma il rischio è che per fare il nuovo si perderanno diversi mesi, difficile infatti si possa riprogettare il concorso prima della seconda metà del 2024, e questo perché se la Regione confermerà l’incarico al Formez, dovrà mettersi in coda visto che l’agenzia nazionale ha già in corso una serie di selezioni che avranno la priorità.