Regione Campania, esulta Vincenzo De Luca: approvata la legge che gli consente un terzo mandato

Con 33 favorevoli,16 contrari e un astenuto, è stata approvata la proposta di legge regionale della Campania che consentirà il terzo mandato a Vincenzo De Luca

La legge è passata con il voto favorevole dei gruppi della maggioranza di centrosinistra e della consigliera Valeria Ciarambino (gruppo misto). Hanno votato contro il centrodestra, il Movimento 5Stelle e la consigliera Maria Muscarà (gruppo misto). Astenuta la consigliera Bruna Fiola del Pd.

La proposta di legge prevede che “non è immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente della Giunta regionale chi, allo scadere del secondo mandato, ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi – ha spiegato il Presidente Giuseppe Sommese – e prevede che, ai fini dell’applicazione della presente disposizione, il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge. Con essa si recepisce una norma nazionale e si allinea la legislazione regionale ad essa garantendo piena legittimità del quadro giuridico”.

“Prendiamo atto del voto del Consiglio regionale della Campania che di fatto apre alla possibilità di un terzo mandato per l’attuale presidente della Regione. Deve però essere chiaro che il voto espresso oggi non sposta di un millimetro la posizione del Pd nazionale sul limite dei due mandati per le cariche monocratiche. Al di là del voto di oggi quindi Vincenzo De Luca non sarà il candidato presidente sostenuto dal Pd alle prossime elezioni regionali”. Così in una nota Igor Taruffi, responsabile organizzazione nella segreteria nazionale del Pd.

“Penso che sul piano giuridico sia una boutade e immagino che il Governo impugnerà la norma”. ha commentato il viceministro agli Affari Esteri e alla cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli, intercettato dai cronisti in Transatlantico alla Camera dopo il via libera da parte del Consiglio regionale della Campania alla proposta di legge che permette al governatore Vincenzo De Luca di candidarsi per un terzo mandato consecutivo alla guida della Regione Campania. “Rientra nella sceneggiata che sta facendo De Luca, per la verità contro il Pd, è tutto un problema loro”, conclude il deputato di Fratelli d’Italia.