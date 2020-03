Restrizioni Coronavirus: Scarica il modulo autocertificazione per spostarsi, ecco chi può farlo

Da stamattina per muoversi in Italia occorre avere un’autocertificazione. Bisognerà dimostrare che ci si muove per motivi di lavoro o per gravi esigenze sanitarie o familiari.

Sono in vigore da oggi le nuove misure per il contenimento del diffondersi del Coronavirus Covid-19. Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale estende le misure già inserite nel Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. Tali disposizioni sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

Il Ministero dell’Interno ha rilasciato un Modulo di autodichiarazione per gli spostamenti predisposto dal dipartimento di Pubblica Sicurezza. L’autocertificazione è necessaria, già da stamattina 10 marzo, per ogni spostamento.

Secondo quanto stabilito dal nuovo decreto infatti, va evitato “ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita”, “nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità” o “per motivi di salute”. Per spostarsi serve portare con sé il modulo – ovviamente riempito dei dati – da esibire in caso di controllo di polizia.

Nessuna limitazione – salvo il dover portare con sé l’autocertificazione – è stata adottata per chi va a lavoro o per situazioni di necessità come per fare la spesa. Divieto assoluto a spostarsi, che non ammette eccezioni, per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.