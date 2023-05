Rete Italia Sicilia All News chiude positivamente anche la programmazione del 202223 con uno share in rialzo del 33,14%

“Continuano a crescere gli iscritti e le visualizzazioni del gruppo Rete Italia Sicilia All News”. Ad affermarlo è Salvo Bracchitta, creatore e ideatore del gruppo

Tra i “The best” più visti eseguiti troviamo San Giovanni Battista, Fam Ragusa. Ottimo risultato anche per risan cultura, che ha ottenuto il 48% di share.

Risan ha avuto una media dal 19 agosto ad oggi di 592019 al giorno visualizzazioni a settimana di non iscritti. Nei primi mesi di stagione intorno ai 341955. Poi i numeri sono saliti da 584522, 891353 per arrivare 1081334 in questi ultimi 10gg. Raggiunto il 24% in più rispetto al 2022/2023 di iscritti.

RISAN è visibile in quasi tutti i gruppi e pagine nel territorio siciliano, con un incremento del 41% rispetto al precedente 19%. All’estero il gruppo è presente in 8 nazioni con copertura di 218400 membri in totale.

Il gruppo “Ragusa Italia Sicilia All News” augura buona estate e invitai suoi iscritti a vedere prossimamente la terza edizione di risan verde e risan cultura dedicata alla diocesi di Ragusa.

Il nuovo anno partita il 19 agosto, la programmazione 2022/2023 parte per la festa dedicata a San Giovanni Battista.

Dal 5 settembre:

● speciale fam ragusa

Si parla di presepi viventi della provincia di Ragusa e Catania.

●Immancabili Risan Cultura, con la diocesi di Ragusa.

Altre cose man mano le vedrete