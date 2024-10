Reuters: Esecicto Israeliano sparano contro 3 basi Unifil in Libano: colpito il bunker dei soldati italiani

Almeno due caschi blu sono rimasti feriti, l’esercito israeliano ha sparato sul quartier generale di Unifil della missione Onu schierata nel sud del Libano, colpendo tre basi, due delle quali italiane. Nessun soldato italiano risulta ferito

Lo scrive l’agenzia Reuters che riporta fonti Onu. Secondo l’intelligence l’Idf ha sparato su almeno tre basi dei caschi blu a Beirut, due delle quali italiane, colpendo l’esterno del bunker della base di Naqura, dove i nostri militari si sono rifugiati per non essere colpiti. Alcune telecamere che si trovano negli avamposti italiani delle due basi di Unifil sono state distrutte da colpi di armi portatili. Secondo quanto riferiscono le fonti, non ci sono militari italiani tra i feriti.

Nel dettaglio l’esercito di Israele ha sparato su una delle basi italiane lungo la linea di demarcazione con il Libano, riferiscono fonti dell’intelligence militare libanese, secondo cui Israele ha aperto il fuoco contro la base UNP 1-31 sulla collina di Labbune, nell’area di responsabilità del contingente italiano. Sempre secondo le fonti locali, dopo che un drone israeliano ha ripetutamente sorvolato la base, i colpi israeliani hanno preso di mira l’ingresso del bunker dove sono rifugiati i soldati italiani. Nell’attacco, affermano le fonti, sono stati danneggiati i sistemi di comunicazione tra la base e il comando Unifil a Naqura.

Fonti militari libanesi riferiscono di due caschi blu di nazionalità indonesiana, sono rimasti feriti nella base di Naqura dopo che un carro armato israeliano ha sparato contro una torretta di osservazione della base. La torre è stata centrata e i due militari Onu sono precipitati a terra. Le loro condizioni non sono gravi, riferiscono fonti mediche locali.