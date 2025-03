Reuters, fonti russe: improbabile Putin accetti cessate fuoco di 30 giorni in Ucraina. Cremlino su tregua: “Non correte troppo”

È improbabile che il presidente russo Vladimir Putin accetti la proposta americana di un cessate il fuoco di 30 giorni in Ucraina

Lo riporta Reuters che cita fonti russe in anonimato, secondo i quali qualsiasi accordo deve tenere conto dei successi russi sul campo di battaglia e delle preoccupazioni di Mosca. La Federazione Russa ha bisogno di concordare i termini di un eventuale cessate il fuoco e di ricevere alcune garanzie, ha spiegato all’agenzia, a condizione di anonimato, una fonte di alto rango della Federazione Russa: “È difficile per Putin accettare questo nella sua forma attuale… Putin ha una posizione forte perché la Russia sta avanzando”. La fonte ha aggiunto che senza garanzie di cessate il fuoco, la posizione della Federazione Russa potrebbe rapidamente indebolirsi e l’Occidente accuserebbe Mosca di non riuscire a porre fine al conflitto.

Un’altra fonte di Reuters ha paragonato la proposta di cessate il fuoco ad una trappola per Mosca, poiché Putin avrebbe difficoltà a fermare il conflitto senza garanzie o promesse concrete. La terza fonte afferma che il quadro generale è che gli Stati Uniti hanno accettato di riprendere l’assistenza militare e la condivisione dell’intelligence e hanno mascherato la mossa con una proposta di cessate il fuoco.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha esortato a “non correre troppo” sull’ipotesi di un’accettazione della tregua di 30 giorni con l’Ucraina. Lo riferiscono le agenzie russe. Dello stesso tenore quanto ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova: “la formazione della posizione” di Mosca su un eventuale cessate il fuoco nel conflitto russo-ucraino “non avviene all’estero a causa di determinati accordi o degli sforzi di alcune parti” ma “avviene all’interno della Federazione Russa”. “Le notizie principali per noi verranno da qui”, ha detto Zakharova in un’intervista a radio Sputnik.