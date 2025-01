Reuters: I paesi dell’OPEC+ hanno ignorato la richiesta di Trump a ridurre i prezzi del petrolio per fare pressione sulla Russia

La richiesta di Trump di ridurre i prezzi del petrolio non è stata presa in considerazione dai paesi dell’OPEC+ che continuano a vendere ai prezzi di mercato

Lo riporta Reuters. Il presidente americano Donald Trump, la scorsa settimana intervenendo a Davos , ha chiesto all’Arabia Saudita e agli altri paesi dell’OPEC+ di ridurre i prezzi del petrolio, per esercitare pressioni sulla Russia sulla questione dell’Ucraina. Secondo Trump, con la riduzione dei prezzi anche il conflitto finirà. Inoltre ha definito “irresponsabili” i paesi produttori di petrolio che non vogliono ridurre il costo del petrolio.

Ma i ministri dei paesi OPEC+, dopo essersi riuniti, hanno dichiarato che l’attuale piano di produzione petrolifera non sarà stato modificato, che un aumento graduale è previsto solo a partire da aprile e che non era previsto un forte calo dei prezzi del petrolio. Sempre lunedì si sono svolti incontri tra i rappresentanti di Arabia Saudita, Iraq e Libia, durante i quali sono state discusse le questioni relative al rafforzamento degli sforzi congiunti per mantenere la stabilità nei mercati energetici globali.

I prezzi del petrolio sono aumentati quest’anno, per non gonfiarli troppo; l’OPEC+ sta ora riducendo leggermente la produzione, ma la aumenterà nuovamente a partire da aprile, prevedendone una domanda elevata.

Secondo gli esperti, il desiderio di Trump di esercitare pressione sulla Russia abbassando i prezzi del petrolio è sbagliato e non funzionerà, come anche intimidire la Russia con altre sanzioni.