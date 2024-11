Reuters: Kiev smentisce Washington, “non informati in anticipo della telefonata tra Trump e Putin”

Il Ministero degli Esteri ucraino ha smentito le notizie del Washington Post secondo cui Kiev sarebbe stata informata in anticipo della conversazione telefonica tra il presidente eletto americano Donald Trump e il leader russo Vladimir Putin

Lo ha detto alla Reuters il portavoce dicasteriale ucraino Georgy Tykhiy. “Le notizie secondo cui saremmo stati informati in anticipo della presunta chiamata sono false. Successivamente, l’Ucraina non avrebbe potuto approvare o opporsi” alla conversazione telefonica, ha affermato il funzionario di Kiev.

A dare la notizia della telefonata, di giovedì scorso, tra Donald Trump e Vladimir Putin è stato il Washington Post, aggiungendo che il neo presidente americano vuole spingere per una rapida soluzione della guerra. Secondo il quotidiano, Trump ha chiesto a Putin di non intensificare la guerra in Ucraina, ricordandogli la consistente presenza militare di Washington in Europa. Consiglio che al momento non è stato preso in considerazione dal presidente russo, che prima di fare qualsiasi mossa vuole accordi precisi e sicuri. Le truppe russe infatti, in questo ultimo fine settimana, al contrario hanno intensificato l’offensiva come dimostra l’ultimo massiccio attacco con droni su tutta l’Ucraina.

Il giornale americano aveva anche scritto che lo staff di Trump avrebbe informato il presidente ucraino Zelensky della telefonata, che non si sarebbe opposto. Ma da Kiev oggi smentiscono.