Reuters: L’omicidio del generale Kirillov è stato condotto dai servizi speciali ucraini – Video

“I servizi di sicurezza ucraini hanno ucciso il generale russo Kirillov nel corso di un’operazione speciale a Mosca”

Lo scrive l’agenzia di stampa Reuters che cita una fonte della SBU, secondo la quale il capo delle truppe dell’RKhBZ, generale Igor Kirillov, è stato ucciso in seguito ad un’operazione dei servizi speciali ucraini.

L’attentato terroristico è stato compiuto intorno le sei di questa mattina (ora di Mosca), qundo si è verificata un’esplosione nel cortile di un edificio residenziale in Ryazansky Avenue a Mosca, che ha ucciso Kirillov e il suo assistente, entrambi morti. Sempre secondo le fonti, una bomba è stata piazzata su un monopattino fermo all’ingresso che è esplosa al pasaggio delle vittime. L’esplosione ha anche danneggiato le vetrate dal primo al terzo piano e ha rotto anche i vetri della casa di fronte.

La portavoce del comitato investigativo russo Svetlana Petrenko, in relazione alla morte di due militari, ha detto che è stato aperto un procedimento penale ai sensi degli articoli “Omicidio”, “Attacco terroristico”, “Traffico illegale di armi e munizioni”. Il tenente generale Igor Kirillov era a capo delle truppe russe di protezione dalle radiazioni, dagli agenti chimici e biologici. Il capo del Comitato Investigativo Alexander Bastrykin ha ordinato che l’ufficio centrale del comitato prenda sotto controllo speciale le indagini sull’assassinio di Kirillov.

Kiev ha rivendicato la responsabilità dell’assassinio di Kirillov

I servizi di sicurezza ucraini hanno rivendicato la responsabilità dell’assassinio del generale russo Igor Kirillov, afferma una fonte dei servizi all’agenzia di stampa Afp. “Kirillov era un criminale di guerra e un obiettivo completamente legittimo poiché ha dato ordine di usare armi chimiche proibite contro l’esercito ucraino. Una fine così ingloriosa attende tutti coloro che uccidono ucraini. La punizione per i crimini di guerra è inevitabile”, ha detto una fonte ucraina a Rbc confermando che dietro l’esplosione che ha portato all’uccisione del generale russo ci sono i servizi ucraini (Sbu).

Proprio ieri Kirillov è stato condannato in contumacia da un tribunale ucraino per l’uso di armi chimiche vietate in Ucraina. Le forze dell’ordine hanno stabilito che, su ordine di Kirillov, dall’inizio della guerra, sono stati registrati più di 4.800 casi di utilizzo di armi chimiche da parte del nemico.