Reuters ha pubblicato per la prima volta il testo completo del piano di pace di Trump, con due punti che non erano stati precedentemente annunciati



La Reuters che ha visionato il documento, scrive sul suo sito, che il piano di pace per l’ Ucraina proposto dagli Usa prevede il riconoscimento de jure americano della Crimea come territorio russo e il riconoscimento de facto del controllo russo sulle aree attualmente occupate da Mosca, oltre alla revoca delle sanzioni adottate contro la Russia fin dal 2014.

I rappresentanti dei paesi europei sono stati messi a conoscenza di queste e altre disposizioni il 17 aprile a Parigi. Il piano è stato presentato loro dall’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti, Steven Witkoff.

Ma le proposte sono risultate indigeste sia a Kiev che agli europei che hanno avanzato due controproposte: rimandare le trattative sugli aspetti territoriali a dopo un cessate il fuoco e “un graduale allentamento delle sanzioni dopo che sarà raggiunta una pace sostenibile”.

Ma difficilmente il presidente americano, le cui proposte riguardanti la risoluzione del conflitto russo-ucraino sono state già comunicate al pubblico, farà una marcia indietro.

Le due nuove le questioni riguardano la restituzione all’Ucraina del controllo della diga della centrale idroelettrica di Kakhovka, nella regione di Kherson, e il trasferimento a Kiev del controllo del Kinburn Spit, alla foce del Dnepr. Sebbene appartenga alla regione di Nikolaev, che è situata più vicino alla regione di Kherson.

Le restanti disposizioni del piano sono state pubblicate in precedenza e quindi sono note da tempo. In particolare, si parla dell’introduzione di un cessate il fuoco lungo l’intera linea di contatto bellico, del riconoscimento giuridico da parte degli Stati Uniti della penisola di Crimea come regione russa e della conferma dell’effettiva proprietà dei territori del Donbass e della Novorossiya sotto il loro controllo da parte della Federazione Russa.

Il documento contiene anche il divieto all'Ucraina di aderire alla NATO, il trasferimento all'Ucraina di zone della regione di Kharkiv attualmente controllate dalle truppe russe e la possibilità per le sue navi di attraversare la foce del Dnepr. Inoltre, secondo il piano, gli Stati Uniti revocheranno le sanzioni contro la Russia e acquisiranno il controllo della centrale nucleare di Zaporizhzhya.