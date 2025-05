Reuters, Putin: “per la pace in Ucraina i leader Nato firmino impegno a fermare l’allargamento ad est e stop sanzioni”

Per porre fine alla guerra in Ucraina i leader occidentali si impegnino per iscritto a fermare l’allargamento della Nato verso est e a revocare una parte delle sanzioni alla Russia

Sarebbero queste le condizioni poste dal presidente russo Vladimir Putin all’Occidente per fermare la guerra contro l’Ucraina. Lo scrive l’agenzia britannica Reuters, che cita tre fonti russe a conoscenza dei negoziati. “Putin è pronto a fare la pace, ma non a qualsiasi prezzo”, ha dichiarato una fonte russa di alto livello, a conoscenza delle riflessioni del Cremlino, che ha parlato a condizione di anonimato.

Le tre fonti russe hanno detto che Putin vuole un impegno “scritto” da parte delle principali potenze occidentali a non allargare l’alleanza NATO guidata dagli Stati Uniti verso est, il che significa escludere formalmente l’adesione dell’Ucraina, della Georgia e della Moldavia e di altre ex repubbliche sovietiche. Le tre fonti hanno dichiarato che la Russia vuole anche la neutralità dell’Ucraina, la revoca di alcune sanzioni occidentali, la risoluzione della questione dei beni sovrani russi congelati in Occidente e la protezione dei russofoni in Ucraina.

La prima fonte ha affermato che, se Putin si renderà conto di non essere in grado di raggiungere un accordo di pace alle sue condizioni, cercherà di dimostrare agli ucraini e agli europei con vittorie militari che “la pace domani sarà ancora più dolorosa” e che il Cremlino crede che la Russia possa combattere per anni, indipendentemente dalle sanzioni.

Una seconda fonte ha affermato che Putin è ora meno incline a scendere a compromessi sul territorio e si attiene alla sua posizione pubblica di volere la totalità di quattro regioni dell’Ucraina orientale rivendicate dalla Russia: “Putin ha inasprito la sua posizione”. Il Cremlino e l’amministrazione Zelensky non hanno risposto alle richieste di commento sulla notizia riportata da Reuters.

Redazione Fatti & Avvenimenti www.facebook.com/fattieavvenimentisicilia/

Pubblicità