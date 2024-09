Reuters: Ricercatori Usa scoprono in Russia 9 siti di lancio per i nuovi missili nucleari ‘Skyfall’

Due ricercatori americani hanno annunciato di aver identificato il probabile sito di lancio in Russia del 9M370 Burevestnik, un nuovo missile da crociera a propulsione e armi nucleari descritto da Vladimir Putin come “invincibile”

Lo riporta l’agenzia di stampa Reuters. Putin ha affermato che l’arma – soprannominata SSC-X-9 Skyfall dalla Nato – ha una portata quasi illimitata e può eludere le difese missilistiche statunitensi. Ma alcuni esperti occidentali ne hanno contestato le affermazioni e il valore strategico del Burevestnik, affermando che non aggiungerà capacità che Mosca non possiede già e rischia di provocare un incidente con conseguente rilascio di radiazioni.

Analizzando le immagini scattate il 26 luglio da Planet Labs, una società satellitare commerciale, i due ricercatori americani, Decker Eveleth e Jeffery Lewis, del Middlebury Institute of International Studies di Monterey, hanno identificato un progetto di costruzione adiacente a un impianto di stoccaggio di testate nucleari noto con due nomi – Vologda-20 e Chebsara – come potenziale sito di dispiegamento per il nuovo missile. La struttura si trova 475 chilometri a nord di Mosca.

Sempre secondo quanto riporta Reuters, Decker Eveleth, analista dell’organismo di ricerca e analisi Cna, ha trovato le immagini satellitari e ha identificato quelle che, secondo lui, sono nove piattaforme di lancio orizzontali attualmente in costruzione. Secondo il ricercatore, sono divisi in tre gruppi all’interno di banchine alte per proteggerli dagli attacchi o per evitare che un’esplosione accidentale in uno di essi faccia esplodere i missili negli altri.

Le banchine sono collegate da strade a quelli che, secondo Eveleth, erano probabili edifici in cui sarebbero stati mantenuti i missili e i loro componenti, nonché al complesso esistente di cinque bunker di stoccaggio delle testate nucleari. Il sito è destinato a “un grande sistema missilistico fisso e l’unico grande sistema missilistico fisso che la Russia sta attualmente sviluppando è Skyfall”, ha detto Eveleth.