La commissione per l’attività legislativa del governo russo ha approvato una proposta di legge che delinea la procedura da seguire per confiscare le proprietà di società straniere che operano in Russia

Lo riporta Reuters secondo cui Mosca è pronta ad ampliare il potere di ritorsione per i sequestri di beni da parte dell’Occidente con una nuova legge che le consenta di confiscare i fondi congelati di società e investitori stranieri. Il disegno di legge fa seguito a un decreto firmato da Putin nel maggio 2024 riguardante beni e i titoli Usa che la Russia potrebbe identificare come risarcimento per il sequestro dei beni russi congelati negli Stati Uniti.

Come ha sempre affermato la Cina, sanzioni, dazi e sequestri, sono azioni che non portano nessun vantaggio per chi li emette, visto che la controparte agisce di conseguenza per reazione.