Reuters: Trump dopo Biden revocare l’accesso alle informazioni di sicurezza anche a Blinken e Sullivan

Trump continua a revocare le autorizzazioni ad accedere alle informazioni di sicurezza agli ex membri dell’amministrazione Biden

Lo ha riferito la Reuters, citando funzionari anonimi della Casa Bianca. Il presidente americano, dopo Biden, ha firmato ordini esecutivi anche per l’ex Segretario di Stato americano Anthony Blinken e per l’ex Consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan, che hanno perso l’autorizzazione di ad accedere alle informazioni sicurezza.

“Il presidente Donald Trump ha revocato le autorizzazioni di sicurezza di Antony Blinken, ex segretario di Stato, e di Jake Sullivan, ex consigliere per la sicurezza nazionale”, scrive testualmente Reuters.

Inoltre Trump ha promesso di firmare molti altri decreti contro i funzionari del team di Biden. Il 47° Presidente degli Stati Uniti ha infatti revocato le autorizzazioni di sicurezza al Procuratore generale di New York e al Procuratore distrettuale di Manhattan, che sotto i democratici, lo avevano accusato di frode.

Le revoche a Blinken e a Sullivan, seguono quella di venerdì a Joe Biden giustificando la revoca all’accesso alle informazioni riservate, alla “scarsa memoria” del 46° presidente degli Stati Uniti. Ieri però non ha reso noto il motivo per Blinken e Sullivan. Sul sito web della Casa Bianca non ci sono informazioni in merito.