Reuters: Zelensky non firmerà l’accordo sulle terre rare e gli Usa minacciano di spegnere lo Starlink

Gli Stati uniti hanno minacciato di spegnere lo Starlink di Elon Musk, se Zelensky non firmerà l’accordo sulle terre rare

Lo riferisce Reuters. Secondo cui i negoziatori statunitensi stanno facendo pressioni su Kiev perché firmi l’accordo sui minerali essenziali dell’Ucraina, minacciando di tagliare l’accesso dell’Ucraina al sistema Internet satellitare Starlink di Elon Musk, fondamentale per l’esercito. Ma nonostante la minaccia, secondo diverse fonti, il presidente Zelensky al momento non sarebbe disposto a firmare l’accordo con gli Stati Uniti per lo sfruttamento di minerali e terre rare ucraini.

Sky News Uk, che cita fonti informate ucraine, scrive che a frapporsi all’intesa c’è una “serie di ostacoli problematici”. “L’accordo non è ancora pronto per la firma, c’è una serie di ostacoli problematici e il presidente non è disposto a firmarlo nella forma attuale della bozza”, dice la fonte. “Ad oggi, la bozza di accordo non rispecchia un’intesa fra partner ma contiene solo un impegno unilaterale da parte dell’Ucraina”.

Sempre secondo quanto riferito a Reuters da tre fonti informate, l’accesso dell’Ucraina a Starlink è stato sollevato nelle discussioni tra funzionari Usa e ucraini dopo che il presidente Volodymyr Zelensky ha rifiutato una proposta del segretario al Tesoro Usa Scott Bessent e all’Ucraina è stato detto che avrebbe subito un’imminente interruzione di Starlink se non avesse raggiunto un accordo sui minerali essenziali.

Secondo le fonti, scrive Reuters sul suo sito, la questione è stata sollevata di nuovo giovedì durante gli incontri tra Keith Kellogg, l’inviato speciale degli Stati Uniti per l’Ucraina, e Zelensky, ha affermato ancora una delle fonti. “L’Ucraina funziona con Starlink. Lo considerano la loro stella polare”, ha detto la fonte. “Perdere Starlink … sarebbe un duro colpo”.