Reuters: Zelensky si vanta dell’attentato al generale russo Moskalik. Medvedev: “il presidente ucraino farà una triste fine”

“Il capo dei servizi di intelligence esteri ha riferito dell’eliminazione di individui dal comando superiore delle forze armate russe. La giustizia arriva inevitabilmente”

Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymir Zelensky, frase con la quale sembra implicitamente rivendicare la responsabilità dell’attacco con autobomba che ha ucciso a Mosca il vice capo della Direzione operativa principale dello Stato maggiore delle forze armate russe, il generale Yaroslav Moskalik. Lo riporta la Reuters.

Parole che non sono passate inosservate al numero due del consiglio di sicurezza russo, Dmitri Medvedev, che ha dichiarato che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky “finirà nel modo più triste” e che le truppe russe devono concludere “con una vittoria” l’invasione dell’Ucraina e “distruggere” quello che lui, seguendo la definizione della propaganda del Cremlino, definisce “il regime neonazista di Kiev”. Lo riporta l’agenzia di stampa ufficiale russa Ria Novosti.

“Quando il capo di uno stato, anche uno così particolare come l’Ucraina, e un tipo così patologico come questo personaggio, si vanta di queste cose, significa solo una cosa: che alla fine anche lui finirà nel modo più triste”, ha detto Medvedev, commentando la notizia, ripresa anche dalla Reuters, secondo cui Zelensky avrebbe elogiato l’intelligence Ucraina per l’uccisione di alcuni alti ufficiali russi ma senza riferimenti a casi specifici.

“Innanzitutto, dobbiamo completare l’operazione militare speciale in Ucraina con una vittoria e dobbiamo distruggere il regime neonazista di Kiev, ma il regime, non lo Stato, il cui destino è una questione del futuro”, ha detto poi l’ex presidente russo usando la dicitura “operazione militare speciale” con cui il Cremlino indica l’aggressione militare contro l’Ucraina. La Russia di Putin ha invaso l’Ucraina sostenendo di volerla “denazificare”, ma la tesi di Mosca secondo cui il governo di Kiev sarebbe “neonazista” è considerata del tutto infondata dalla stragrande maggioranza degli analisti politici.

Pubblicità Pubblicità