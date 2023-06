Rheinmetall vuole impianto produzione Leopard 2 in Ucraina. Dmitry Medvedev: “Mandateci le coordinate, grazie”

Twitt di fuoco da parte dell’ex presidente russo Medvedev che ha “chiesto” le coordinate del futuro sito di produzione alla ditta tedesca Rheinmetall che ha fatto sapere di voler costruire un impianto per la produzione di carri armati Leopard 2 in Ucraina

Die Führung des deutschen Konzerns Rheinmetall bestätigte die Absicht, ein Werk zur Panzerproduktion in der Ukraine zu bauen.

Bitte genaue Koordinaten des künftigen Werks zuschicken. Danke! — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) June 10, 2023

Mentre i carri armati tedeschi già stanno bruciando in Ucraina, soprattutto sul fronte di Zaporizhzhya, il vicepresidente del consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev ha “chiesto” pubblicamente su Twitter alla ditta tedesca Rheinmetall le coordinate esatte del suo futuro impianto che l’azienda vuole avviare in Ucraina per la costruzione di carri armati Leopard 2.

“La direzione dell’azienda tedesca Rheinmetall ha confermato l’intenzione di costruire un impianto di carri armati in Ucraina. Vi preghiamo di inviare le coordinate esatte del futuro impianto. Grazie!”, ha scritto su Twitter. Da notare che il testo del messaggio è scritto in tedesco, evidentemente per consentire una “più rapida comprensione” da parte dei vertici della ditta dell’evidente “messaggio” che Medvedev vuole dare.

La notizia secondo cui un impianto di questo tipo dovrebbe essere costruito in Ucraina non è nuova: già a marzo era stato riferito che la Rheinmetall fosse in trattative con il governo di Kiev per costruire una fabbrica su suolo ucraino in grado di produrre fino a 400 carri armati “Panther KF51” all’anno. Il KF51 non è altro che un Leopard 2 particolarmente aggiornato.