Riad: “l’Arabia è con il popolo palestinese. Israele è responsabile”. Vittoria strategica di Hamas e Iran

“L’Arabia è con il popolo palestinese. Israele è responsabile.” Questo il vero obiettivo di Hamas: impedire la normalizzazione dei rapporti tra Israele e Arabia Saudita e il risultato è stato raggiunto

Il riconoscimento diplomatico di Israele da parte dell’Arabia, dopo le dichiarazioni di Riad appare cancellato dall’agenda. Hamas ottiene la prima vittoria sul piano geopolitico, con il mondo arabo che non può non supportare la causa palestinese. L’attacco di Hamas, sostenuto dall’Iran, ha avuto l’effetto di polarizzare due forze. Da una parte, la monarchia saudita in quanto potenza leader del mondo arabo e dei musulmani sunniti, nonché custode dei luoghi sacri dell’Islam, in queste ore sente una pressione formidabile dall’opinione pubblica musulmana. Quel mondo è stato abituato a rappresentarsi la sorte del popolo palestinese come una tragedia imputabile esclusivamente alla persecuzione e agli abusi d’Israele.

In quest’ottica ieri i leader di Arabia Saudita, Giordania ed Egitto hanno discusso in una telefonata dell’escalation militare a Gaza e in Israele e Riad ha sottolineato di essere “al fianco del popolo palestinese”. Il tema dei colloqui, secondo quanto riferisce Arab News citando l’agenzia di stampa saudita, è stato il peggioramento di una situazione che minaccia la vita dei civili e la sicurezza e la stabilità della regione.

Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, il re giordano Abdullah II e il presidente egiziano Abdel Fattah El-Sisi hanno concordato sulla “necessita’ di intensificare gli sforzi internazionali e regionali per fermare l’escalation a Gaza e dintorni e impedirne l’espansione nella regione”.

Fino a 48 ore fa sembrava imminente una svolta storica in Medio Oriente, cioè il riconoscimento diplomatico di Israele da parte della più grande potenza araba. Oggi quell’evento sembra meno probabile, forse già cancellato dall’agenda del futuro prossimo.Una vittoria strategica di Hamas sul piano geopolitico, a prescindere da quel che sta accadendo e accadrà sul terreno militare.