Ribelli Houthi: attaccate due gruppi di portaerei Usa nel Mar Rosso con missili da crociera e droni

“Forze missilistiche e unità di droni hanno lanciato due missili da crociera e due droni contro la portaerei USS Harry S. Truman e le sue navi associate nella parte settentrionale del Mar Rosso”

Lo hanno affermato i ribelli Houthi del movimento Ansar Allah, con base in Yemen, rivendicando di avere attaccato i gruppi di portaerei statunitensi guidati dalla USS Harry S. Truman e dalla USS Carl Vinson.

Il portavoce militare del movimento, Yahya Saria ha dichiarato che “Forze missilistiche e unità di droni hanno lanciato due missili da crociera e due droni contro la portaerei USS Harry S. Truman e le sue navi associate nella parte settentrionale del Mar Rosso. La seconda operazione, condotta da forze navali, truppe missilistiche e unità di droni, ha preso di mira la USS Carl Vinson e le sue navi associate nel Mar Arabico, utilizzando tre missili da crociera e quattro droni”, ha dichiarato al canale televisivo Al Masirah. Saria ha aggiunto che “gli obiettivi di entrambe le operazioni militari sono stati raggiunti con successo”.

E’ la seconda volta che gli Houthi rivendicano attacchi contro due portaerei statunitensi. A metà aprile, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha dichiarato che il secondo gruppo d’attacco della portaerei, guidato dalla USS Carl Vinson, era arrivato in Medio Oriente per supportare le operazioni della USS Harry S. Truman contro i ribelli.

In seguito all’escalation del conflitto israelo-palestinese nella Striscia di Gaza nel 2023, gli Houthi hanno avvertito che avrebbero colpito il territorio israeliano e impedito alle navi associate a Israele di attraversare le acque del Mar Rosso e dello Stretto di Bab el-Mandeb. Gli attacchi degli Houthi si sono interrotti dopo la dichiarazione di un cessate il fuoco a Gaza a metà gennaio, ma dopo la rottura del cessate il fuoco all’inizio di marzo, i ribelli hanno annunciato una nuova ondata di attacchi contro le navi israeliane nel Mar Rosso e hanno anche iniziato a tentare di condurre attacchi missilistici contro obiettivi in ​​Israele.

Il 15 marzo, gli Stati Uniti hanno iniziato a lanciare massicci attacchi contro le strutture degli Houthi in Yemen, su ordine del presidente Donald Trump. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha affermato che l’obiettivo era difendere gli interessi americani e ripristinare la libertà di navigazione. In risposta, il movimento Ansar Allah ha effettuato una serie di attacchi contro la portaerei statunitense USS Harry S. Truman nella parte settentrionale del Mar Rosso, utilizzando missili e droni. Non sono stati segnalati danni alla nave.

