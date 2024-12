Ribelli Houthi lanciano un missile ipersonico sull’aeroporto israeliano Ben Gurion: distrutto  “obiettivo critico del nemico israeliano”

Lanciato un “missile balistico ipersonico” sull’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, che ha distrutto un “obiettivo critico del nemico israeliano”



Lo ha detto il portavoce del gruppo Yahya Saria del movimento ribelle Houthi dello Yemen Ansar Allah. “Le forze missilistiche yemenite hanno condotto un’operazione militare speciale, attaccando l’aeroporto Ben Gurion nel quartiere occupato di Giaffa (Tel Aviv – TASS) con un missile balistico ipersonico Palestine-2. Il missile ha raggiunto il suo obiettivo, l’operazione ha provocato vittime e la sospensione dell’operazione navigazione all’aeroporto”, ha detto il portavoce al canale televisivo Al Masirah, di proprietà degli Houthi.

Saria ha anche affermato che un attacco di droni del gruppo ha distrutto un “obiettivo critico del nemico israeliano” vicino a Tel Aviv. Secondo lui, l’attacco è avvenuto in risposta a un attacco israeliano sul territorio yemenita controllato dagli Houthi. “Le forze armate hanno capacità che consentono loro di espandere l’elenco degli obiettivi nella Palestina occupata per includere obiettivi nemici più critici. Le nostre operazioni continueranno finché non cesserà l’aggressione a Gaza”, ha aggiunto.

Giovedì, aerei israeliani hanno attaccato il territorio controllato dagli Houthi nello Yemen. Massicci attacchi hanno preso di mira l’aeroporto di Sanaa e i porti marittimi di Hudaydah e Ras Isa. Uno degli attacchi ha preso di mira la grande centrale elettrica di Ras Kanatib a Hudaydah. Secondo gli ultimi rapporti, negli attacchi sono morte sei persone.

Con l’escalation del conflitto nella Striscia di Gaza, il movimento Ansar Allah (Houthi) ha annunciato che avrebbe condotto attacchi sul territorio israeliano e impedito alle navi filo-israeliane di passare attraverso le acque del Mar Rosso e dello stretto di Bab el-Mandeb fino a Tel Aviv. cessa la sua operazione militare nell’enclave palestinese. Gli Houthi hanno attaccato dozzine di navi civili nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden dalla metà di novembre dello scorso anno.

Nelle ultime settimane, gli Houthi hanno regolarmente effettuato attacchi missilistici sul centro di Israele, comprese le città di Tel Aviv e Ashkelon. Il 21 dicembre, i militari israeliani hanno registrato il lancio di un missile dallo Yemen verso Israele. Il missile non è stato intercettato, ha riferito l’esercito israeliano. Nell’incidente sono rimaste ferite almeno 30 persone.