Ribelli Houti attaccano la Portaerei Usa Truman che per sfuggire a un missile fa cadere un caccia da 80 milioni di euro nel Mar Rosso

La portaerei USS Harry S. Truman (CVN 75) ha perso un caccia da combattimento F/A-18E Super Hornet 80 milioni di euro: il velivolo è caduto in mare durante una manovra d’emergenza per evitare di essere colpiti da un missile balistico lanciato dai miliziani yemeniti

Lo ha annunciato il comandante della flotta. L’incidente è avvenuto ieri 28 aprile nel Mar Rosso. Secondo quanto riferito, l’aereo era in fase di traino nell’hangar della nave, quando, a causa di una manovra d’emergenza per schivare un missile lanciato dagli Houti, l’equipaggio ha perso il controllo del velivolo, facendo cadere sia il caccia che il trattore che lo trainava in mare. nell’incidente solo un marinaio ha riportato ferite lievi.

Nonostante la perdita del Super Hornet, si legge nella dichiarazione, “l’Harry S. Truman Carrier Strike Group e il suo stormo aereo rimangono pienamente pronti al combattimento”. Il gruppo d’attacco, che opera sotto il comando della Quinta Flotta statunitense, è composto dall’ammiraglia USS Harry S. Truman, da nove squadroni di squadriglie aeree, da tre cacciatorpediniere lanciamissili e dall’incrociatore USS Gettysburg (CG 5).

