Ribelli Huthi centrano con missile una petroliera norvegese nel Mar Rosso diretta in Italia

Un missile da crociera terrestre lanciato dallo Yemen controllato dagli Huthi ha colpito una nave cisterna commerciale diretta in Italia, provocando un incendio e danni ma non ci sarebbero vittime



Lo hanno scritto la Reuters da fonti di due funzionari della difesa statunitense. L’attacco alla petroliera “STRINDA” battente bandiera norvegese, è avvenuto ieri, lunedì 11, a circa 60 miglia nautiche a nord dello stretto di Bab al-Mandab, nel Mar Rosso, ha detto uno dei funzionari. Il cacciatorpediniere della marina americana Mason era sul posto e ha prestato aiuto. “Unità navali delle forze armate yemenite hanno preso di mira una petroliera norvegese, la Strinda, che trasportava carburante per Israele”, ha poi confermato un portavoce militare degli Huthi, Yahya Saree.

Secondo il comunicato della compagnia di navigazione Mownickels, proprietaria della petroliera norvegese attaccata ieri dai ribelli Huthi nel Mar Rosso, “la nave è stata colpita da un missile e ha preso fuoco. Fortunatamente nessun membro dell’equipaggio è rimasto ferito e sono riusciti a spegnere l’incendio”. Ha inoltre affermato che tutti i membri dell’equipaggio sono cittadini indiani. La compagnia ha riferito che “la nave, che era in rotta verso l’Italia dalla Malesia con materie prime per biocarburanti, sta ora procedendo verso un porto sicuro”.

Dopo lo scoppio del conflitto tra Israele e Hams, il movimento sciita Huthi che controlla parte dello Yemen, sabato ha comunicato che tutte le navi dirette in Israele, indipendentemente dalla loro nazionalità, sono un obiettivo ed hanno messo in guardia tutte le compagnie di navigazione internazionali dal trattare con i porti israeliani. Non è chiaro se la STRINDA avesse legami con Israele o se fosse diretta verso un porto israeliano.