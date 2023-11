Ribelli yemeniti houthi dirottano mercantile legato a uomo d’affari Israele: lo avevano annunciato

I ribelli yemeniti Houthi hanno attaccato nel Mar Rosso una nave mercantile pare legata ad un uomo d’affari israeliano e ne hanno preso il controllo

Lo riportano al Jazeera e il quotidiano saudita al-Hadth. I ribelli yemeniti Houthi che operano per conto dell’Iran, stamattina avevano minacciato di attaccare le navi israeliane in mare e nel primo pomeriggio hanno mantenuto la promessa, dirottando la nave da trasporto Galaxy Leader, con a bordo 22 membri dell’equipaggio, nel Golfo di Aden nell’Oceano indiano tra lo Yemen, la Somalia e l’Africa ed è collegato al Mar Rosso dallo stretto di Bab el Mandeb.Dalle prime notizie sembra che a bordo non ci siano israeliani. Il portavoce del leader degli Houti ha detto: “L’abbiamo presa per sostenere il nostro popolo oppresso a Gaza”.

”Un evento molto grave, a livello mondiale”, ha commentato il portavoce militare israeliano in seguito al dirottamento da parte degli Houthi del mercantile precisamdo che ”Si tratta di una nave partita dalla Turchia e diretta verso l’India con un equipaggio internazionale, senza israeliani”. ”Non si tratta di una nave israeliana” ha affermato il portavoce.

Un portavoce degli Huthi yemeniti alleati dell’Iran Yahya Sarea ha detto su Telegram che il gruppo colpirà “tutte le navi di proprietà israeliana o che operano per compagnie israeliane o che battano bandiera israeliana”. Lo ha riferito Haaretz secondo cui il portavoce ha lanciato un appello a tutte le nazioni di ritirare i propri cittadini che lavorano a bordo di ognuna di queste navi.