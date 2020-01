Ribera (AG). Lite tra parenti, un 39enne viene accoltellato: i carabinieri bloccano e arrestano l’aggressore

I Carabinieri della Tenenza di Ribera (AG) hanno arrestato un 46enne residente a Ribera, già noto alle forze dell’ordine, in seguito ad un intervento per una lite scaturita per futili motivi familiari

È accaduto ieri notte in via Terranova a Ribera. Al centralino del 112 è arrivata una chiamata per un accoltellamento, i militari della locale Tenenza si sono precipitati sul posto e si sono trovati davanti una scena al limite dell’immaginabile: due uomini, fra loro parenti, a causa di ruggini familiari, erano venuti alle mani ed uno dei due, un 46enne che i militari dell’Arma già conoscevano, aveva estratto un coltello dalla lama seghettata e un taglierino più piccolo; la lite stava per finire in tragedia, quando i Carabinieri sono abilmente riusciti a bloccare l’aggressore e a disarmarlo. Infatti l’uomo, poco prima, aveva già dato un primo fendente di coltello al braccio del suo parente.

Per la vittima, un riberese trentanovenne, si è reso necessario ricorrere alle cure mediche del personale del 118, subito allertato dai militari intervenuti, e il successivo ricovero in pronto soccorso, dove gli hanno diagnosticato una ferita lacero contusa al braccio destro.

Il 46enne pregiudicato è stato quindi arrestato con l’accusa di lesioni personali ed ora è in attesa del giudizio direttissimo da parte del Tribunale di Sciacca.