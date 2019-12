Ribera. Amministrative 2020: Montalbano incontrerà Messina, Oliveri e Zambito e puntella la sua candidatura

L’aria comincia a surriscaldarsi a Ribera in vista delle elezioni amministrative del 2020. Il candidato a sindaco Francesco Montalbano a breve incontrerà tre esponenti politici della città: Messina, Oliveri e Zambito

Francesco Montalbano, qualche settimana addietro ha annunciato ufficialmente la sua candidatura a sindaco con una lista civica, ma subito dopo, la maggioranza di cui al momento fa parte come assessore, con in testa l’attuale sindaco Carmelo Pace, ha “storto il naso” e con un comunicato molto esplicito, ha di fatto “scaricato” Montalbano, specificando che l’attuale amministrazione, cercherà come candidato un nome al di fuori dagli attuali amministratori.

Uno “stop” non si sa se previsto o meno, ma che non ha scalfito il progetto politico di Montalbano, che sta continuando ad organizzare quello che a breve dovrebbe diventare la sua macchina politica elettorale.







Ed è proprio in quest’ottica che tre esponenti politici di “peso” della città crispina, Rino Messina, Nino Oliveri e Ciro Zambito, con un comunicato ben articolato, hanno annunciato di volere incontrare il neo candidato a sindaco, ufficialmente per ascoltare “con attenzione anche i programmi, le prospettive e le idee di coalizione del candidato Avv. Francesco Montalbano”.

Inoltre con la nota stampa, i tre avvocati entrano anche loro ufficialmente in campagna elettorale: “Abbiamo esternato la volontà di contribuire umilmente e seriamente nell’ambito della competizione elettorale comunale della prossima primavera, impongono qualche considerazione a chiarimento dell’obbiettivo di presentare una lista civica”.

Ma a parte le parole di circostanza e i distinguo di rito, appare evidente che se si chiede un incontro, un certo interesse di fondo deve pure esserci. Non tutti a Ribera infatti sono favorevoli a supportare un nuovo sindaco che sia espressione politica dell’On. Cascio e Francesco Montalbano, in questo senso per molti rappresenta una figura indipendente che difficilmente chicchessia potrà manovrare.

Non resta che attendere cosa nascerà da questo incontro, ma sicuramente questo natale a Ribera, a dispetto della temperatura esterna, politicamente sarà “caldo”.