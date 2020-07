Ribera. Amministrative: Costituito il comitato elettorale del candidato a sindaco Matteo Ruvolo

Sabato 27 giugno scorso si è costituito il comitato organizzativo cha farà da appoggio e da supporto operativo alla candidatura dell’Avv. Matteo Ruvolo per la carica di sindaco in occasione delle prossime elezioni comunali dell’ottobre 2020

Di seguito la nota stampa

“Alla presenza dei rappresentanti dei partiti, dei gruppi e di tanti amici che appoggeranno il candidato, si è confermato il comune impegno, già preso alcuni mesi addietro, per portare avanti quello che dovrà essere non solo un percorso verso le prossime elezioni comunali, ma soprattutto un progetto serio e credibile di guida per Ribera, con l’obiettivo di allargare il consenso verso una comune e nuova idea di città.

L’intento dichiarato di questa iniziativa politica è innanzitutto la totale discontinuità rispetto all’attuale Amministrazione, affinché si possa finalmente mettere fine a quel modo di intendere la politica, del quale il sindaco Pace si è reso protagonista negli ultimi dieci anni: un modus operandi incentrato sulla mera gestione del potere finalizzata all’attenzione verso interessi di parte, ma ben distante dall’affrontare i problemi generali della nostra comunità, ed indifferente ai bisogni reali delle persone, delle famiglie e delle imprese.



Questo modo di amministrare la cosa pubblica privo di visione e di prospettiva non ha fatto altro che ingigantire gli effetti della crisi degli ultimi anni, facendo precipitare Ribera in uno stato di rassegnazione, torpore e sconforto: oggi, purtroppo, tanti nostri ragazzi non possono neanche sperare di avere un futuro nel loro paese, e molti di noi vivono con tristezza e disagio il confronto con le realtà territoriali dell’Hinterland, che negli scorsi decenni vedevano Ribera come un esempio da seguire ed imitare, mentre adesso ci hanno tutte abbondantemente superato in servizi, risorse e qualità di vita.

In una parola, l’obiettivo della nuova coalizione e del suo sindaco sarà quello di far tornare nei riberesi l’orgoglio di essere parte di una comunità attiva e vitale, che possa dare un futuro e prospettive di sviluppo sociale, economico e culturale ai nostri concittadini, a partire dai più giovani: Ribera deve tornare ad essere il paese di un tempo, capace di fare da traino per la provincia, approfittando delle proprie potenzialità ed energie a partire dal settore agricolo, turistico, imprenditoriale e culturale, attraverso un impegno concreto e responsabile per utilizzare tutte quelle risorse (iniziando dai finanziamenti comunitari, nazionali e regionali) che colpevolmente nel recente passato sono state trascurate per mancanza di progettualità e superficialità.

Per riuscire in questa svolta servono uomini e donne capaci e motivati, che sappiano veramente fare “squadra” per dare un futuro alla nostra città: un gruppo che sappia lavorare coinvolgendo i concittadini, sviluppando un programma concreto ma ambizioso allo stesso tempo, utilizzando la vitalità e le idee dei giovani uniti alla saggezza e l’esperienza degli adulti.

Con questo spirito di forte coesione, attorno al progetto che porterà avanti la candidatura di Matteo Ruvolo, si è quindi costituito il suddetto comitato, del quale fanno parte, intanto i sette consiglieri comunali dell’attuale opposizione: Angileri, Caico, D’Azzo, Failla, Farruggia, Lupo e Tramuta.

Altri esponenti del comitato sono: Giuseppina Spataro, Emanuele Triolo, Alfonso Simonaro, Vincenzo Caruana, Michele Ruvolo, Calogero Terranova, Nino Pipia, Baldassare Tramuta, Salvatore Stabilito, Michele Dinghile, Roberto Lino, Matteo Lo Raso, Peppe Fanara, Nino Amodei, Leonardo Augello, Francesco Gandolfo, Nino Macaluso, Salvatore Avanzato, Rosario Ginex, Giuseppe Enzo Scorsone, Stefano Cutean, Giovanni Di Caro, Pasquale Borsellino, Vincenzo Forte, Giuseppe Contino, Paolo Di Mora, Umberto Massinelli, Filippo Triolo, Pamela Provenzano, Giuseppe Sgrò, Vicky Tamburello, Alessandra Romano, Pietro Medici, Francesco Mariondi, Domenico Coniglio, Alessio Canduscio, Vincenzo Ruvolo.

La prossima conferenza stampa, programmata per venerdì 10 luglio, sarà l’occasione in cui Matteo Ruvolo presenterà, agli organi di stampa, la sua candidatura a sindaco della città di Ribera, le linee guida del programma e le forze della sua coalizione.

Oltre al candidato sindaco, presenzieranno i rappresentanti dei partiti politici, dei movimenti e delle liste civiche che sosterranno la sua candidatura: tra gli altri, ci saranno l’On. Margherita La Rocca Ruvolo, l’On. Giusy Savarino, l’On. Nenè Mangiacavallo, l’On. Riccardo Gallo, il Dott. Calogero Pisano, il Dott. Nino Ruvolo, l’On. Decio Terrana, l’On. Vincenzo Giambrone, il Dott. Gaspare Noto”.