Ribera. Amministrative, Più Europa a sostegno di Francesco Montalbano, Ferrandelli: “pronta per sprint finale”

Anche “Più Europa” si schiera a sostegno della candidatura a sindaco di Francesco Montalbano, Ferrandelli: “pronti per sprint finale”

Si riunirà nuovamente oggi pomeriggio il Coordinamento regionale del partito per fare il punto e pianificare lo sprint finale sui comuni al voto. In queste ore è stato particolarmente fitto il confronto tra gli esponenti Nazionali e il territorio. È da leggersi in quest’ottica la sostanziale chiusura dell’accordo sulla candidatura a Sindaco del Comune di Ribera dell’Avv. Francesco Montalbano.

Fabrizio Ferrandelli, componente della Direzione nazionale di PiuEuropa, ha ribadito la stima personale e politica nei confronti del candidato sindaco e la piena condivisione del suo programma, in linea con gli obiettivi di Più Europa, auspicando una collaborazione sinergica, attiva e propositiva su un territorio bello,pieno di potenzialità e importanza come quello di Ribera.

Con l’augurio di avere + Ribera in Sicilia e in Italia, con ampia disponibilità di copertura e collegamento sulle opportunità che l’europa offre ai territori, il coordinamento regionale formalizzerà nel pomeriggio il sostegno a Montalbano per concentrarsi negli ultimi giorni nella battaglia convinta all’ultimo voto e alla convergenza degli indecisi.”