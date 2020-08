Ribera. Anche Rita Zicari a sostegno della candidatura a sindaco di Francesco Montalbano

A due mesi circa dalle elezioni amministrative di Ribera, Rita Zicari, vice presidente del consiglio comunale, annuncia il suo sostegno alla candidatura a sindaco di Francesco Montalbano

Di seguito la nota stampa

“Dopo avere analizzato attentamente, insieme al gruppo di amici che sostengono la mia candidatura al consiglio comunale, lo scenario politico attuale, e dopo aver valutato le proposte politiche e le azioni amministrative portate avanti dai 3 attuali candidati a sindaco durante gli anni in cui hanno amministrato nella qualità di assessori la città di Ribera, abbiamo deciso di appoggiare la candidatura di Francesco Montalbano.

L’impegno costante, la determinazione, la coerenza e la capacità amministrativa che ho avuto modo di apprezzare collaborando insieme a lui durante questi anni, sono stati alla base di questa scelta.



La consapevolezza che Ribera in questo preciso momento storico e di grande crisi necessita:

di una persona che conosca bene le difficoltà e le criticità della nostra città, perché quotidianamente è stato vicino ai cittadini con la sua presenza costante fra la gente;

di una persona che si è spesa per la città di Ribera dimostrando che con la forza delle idee si può cambiare il volto di una città, riuscendo con la sua azione amministrativa a rivitalizzare e a rilanciare i settori di cui si è occupato, disabilità, anziani, famiglie, attività commerciali, rivalorizzazione del centro storico, della piazza e delle borgate estive, con particolare attenzione alle attività giovanili e alle associazioni, riqualifica degli impianti sportivi e degli immobili comunali, a rilanciare le collaborazioni istituzionali con i comuni limitrofi accedendo a importanti risorse finanziarie in favore del nostro territorio;

di una persona che è sempre vicina alle necessità della gente comune, in maniera concreta e fattiva, con iniziative politiche di vario genere, anche nei periodi in cui non ha ricoperto incarichi amministrativi.

Invito tutti i cittadini di Ribera a fare un’ analisi attenta e scrupolosa di ciò che i candidati hanno realizzato quando hanno amministrato e di ciò che propongono per la città di Ribera e mi auguro che come me ed i miei amici, i riberesi preferiscano i fatti concreti alle belle parole.

Ringrazio il gruppo politico di cui ho fatto parte ed auguro a tutti i candidati una serena campagna elettorale”.