Ribera. Arrivano 125mila euro per segnaletica turistica e Teatro Comunale

“Questo finanziamento ci permetterà finalmente di aprire i battenti, seppur parzialmente, alla struttura teatrale mai completata” ha dichiarato il sindaco Pace

La Giunta Comunale di Ribera ha approvato il Progetto Definitivo denominato” Realizzazione dell’Unità locale del DRQ – Sicani nel Comune di Ribera” per la partecipazione al bando dell’azione 1.1.1. “Vivere e Viaggiare nel Distretto Rurale di Qualità del GAL Sicani. Partner del Progetto è il Consorzio turistico Costa Sicana che ha partecipato all’avviso pubblico di manifestazione di interesse .

Il finanziamento richiesto è di € 125.000,00 per la realizzazione della segnaletica turistica e la







segnaletica per le attività produttive locali che hanno aderito al Progetto.

Presso gli edifici di via Quasimodo e nella sala del Polo Culturale Turistico di via Berlinguer,

sede che nelle prossime settimane sarà inaugurata e aperta al pubblico, si prevedono anche

l’arredamento, gli impianti di amplificazione, l’acquisto di Hardware e la realizzazione di un

portale turistico collegato al GAL Sicani.

“Voglio ringraziare il Geom. Marino Responsabile dell’Ufficio Suap di Ribera per il fattivo contributo che ha messo in campo per la predisposizione di tutte le procedure relative al finanziamento – afferma il Sindaco Carmelo Pace – così come non posso non citare il Dott. Salvatore Sanzeri Presidente del GAL e il dott. Angelo Palamenghi Direttore del Gal per la collaborazione e la competenza messa a disposizione di tutti i Comuni del GAL Sicani . Questo Finanziamento ci permetterà finalmente di aprire i battenti, seppur parzialmente, alla struttura teatrale mai completata. Ci auguriamo che giovani e non solo possano avere una opportunità di incontro e di crescita non soltanto ai fini turistici”.