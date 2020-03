Ribera. Attivato numero Protezione Civile per problematiche di anziani soli e soggetti in isolamento

Il recapito rarà attivo da lunedì 16 per far fronte alle piccole incombenze quotidiane dei soggetti più colpiti dalle misure restrittive relative al coronavirus



Con l’ordinanza sindacale n. 16 del 13.03.2020 a Ribera sono state adottate alcune misure per far fronte alle necessità delle persone in qualsiasi misura colpite dall’emergenza CORONAVIRUS.

Tra i provvedimenti adottati, verrà attivato la lunedì un recapito telefonico disponibile per far fronte alle piccole incombenze quotidiane di coloro che si trovano in isolamento fiduciario e in isolamento obbligatorio nonché agli anziani soli.

Il numero dedicato è il seguente: 3371562637

E’ possibile visionare l’ordinanza integrale sul sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo:

www.comune.ribera.ag.it.