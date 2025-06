Ribera. Auto va in fiamme: muore mentre cerca di salvare la sua auto posteggiata accanto

L’ansia miscelata alla paura di perdere la sua auto è stata fatale per un pensionato di 80 anni morto per un infarto fulminante

Foto archivio

E’ accaduto la notte scorsa in via Canova a Ribera. La vittima di un probabile malore causato da paura e ansia, è un pensionato di 80 anni. Secondo quanto ricostruito, una Fiat Punto parcheggiata, per cause in corso di accertamento si è incendiata, l’anziano aveva la sua auto ferma a pochi metri di distanza, temendo che venisse coinvolta nell’incendio, istintivamente ha pensato di spostarla.

Ma la corsa affannosa dell’uomo, unita all’età, alla paura e all’ansia di fare in fretta, è stata fatale, l’ottantenne è stato colto da un infarto fulminante che non gli ha lasciato scampo.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, ma, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del pensionato. Sulle cause dell’incendio della Fiat Punto di proprietà di una pensionata settantacinquenne, indagano i carabinieri della locale sezione.

Redazione Fatti & Avvenimenti www.facebook.com/fattieavvenimentisicilia/

Pubblicità