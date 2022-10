Ribera. Case popolari Largo Martiri di via Fani, Montalbano: ” Comune proceda alle assegnazioni”

“E’ giunto il tempo, dopo circa 10 anni, che il problema delle case popolari di Largo Martiri di via Fani trovi una soluzione definitiva e le 60 famiglie sgombrate possano finalmente tornare alle loro abitazioni”

E’ quanto scrive Gaetano Montalbano in un nota all’Amministrazione Comunale: “Sono certo che il Consiglio comunale straordinario, convocato per domani, saprà chiarire gli ultimi aspetti della vicenda.

Si tratta di una vicenda che mi sta particolarmente a cuore e che ho seguito da vicino, nelle drammatiche fasi iniziali, avendo coordinato, da dirigente dell’ufficio di gabinetto del Presidente Crocetta, il tavolo tecnico regionale incaricato di trovare una soluzione al problema.

E’ stato proprio un provvedimento della giunta Crocetta, infatti, a stanziare le somme necessarie per la demolizione e ricostruzione degli alloggi pericolanti, per pagare gli affitti degli alloggi temporanei e per superare la problematica legata ai diritti dei proprietari degli appartamenti.

I lavori di costruzione sono arrivati ormai alla fase finale e ritengo che ci siano tutti gli strumenti normativi (anche alla luce della norma approvata nell’ambito della Finanziaria regionale del 2018 su proposta della giunta Crocetta e di tutte le ordinanza sindacali del sindaco pro tempore) affinchè l’Amministrazione comunale possa stilare l’elenco degli aventi diritto e procedere alle assegnazioni degli alloggi, così come prescrive la legge, consentendo finalmente a tutte le famiglie sgombrate di tornare alle loro abitazioni”.