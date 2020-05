Ribera. Caternicchia alle opposizioni: “Vostra proposta su suolo pubblico già deliberata dal sindaco”

Il Consigliere Comunale di Ribera Paolo Caternicchia risponde ai consiglieri di opposizione in relazione alla richiesta di ampliamento delle superfici di occupazione del suolo pubblico a gettito invariato, quale misura di sostegno all’emergenza socio-economica da COVID-19

Caternicchia precisa ai consiglieri di opposizione che sostengono il candidato a Sindaco Matteo Ruvolo, che la richiesta di “ampliamento delle superfici di occupazione del suolo pubblico a gettito invariato, quale misura di sostegno all’emergenza socio-economica da COVID-19” è stata già deliberata in data 04.05.2020 dall’Amministrazione Pace, con delibera di Giunta avente per oggetto “Atto di indirizzo- sospensione della TOSAP e della TARI per tutte le attività che risultano sospese o in limitazioni seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19”.

Al punto 3 della proposta – precisa il consigliere di maggioranza – c’è scritto:“ Incaricare il coordinatore della P.M. di concerto con il responsabile del Servizio SUAP, di predisporre un piano per consentire l’ampliamento degli spazi occupati dai tavoli, sedie , etc. e assegnati agli esercizi commerciali, predisponendo la dove sussistono le condizioni viarie vere e proprie isole chiuse al traffico veicolare”.