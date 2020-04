Ribera. celebrazioni del 25 aprile, Picarella: “il sindaco anche in tempo di Coronavirus deponga una corona ai caduti”

Il consigliere del Comune di Ribera Ina Picarella in occasione della giornata celebrativa del 25 aprile, chiede al Sindaco, nonostante l’emergenza coronavirus, di deporre una corona al monumento dei Caduti

“Dobbiamo riscoprire l’importanza di far parte di una Comunità che si riconosce nei valori e nei principi della nostra Costituzione. – Scrive Picarella – Dobbiamo riscoprire l’importanza di essere parte di una Comunità capace di guardare al futuro con coraggio e di superare l’attuale crisi con la stessa determinazione e lo spirito unitario dei nostri Nonni”

“Il prossimo 25 aprile ricorre la giornata celebrativa della Liberazione dell’Italia dall’occupazione nazi-fascista, continua il consigliere – invito il Sindaco, in rappresentanza di tutta la Cittadinanza, a compiere l’atto simbolico del deporre al monumento dei Caduti una corona in ricordo di quanti hanno combattuto per la Libertà”.