Ribera. Con lo scooter si scontra con camion: grave una 19enne trasferita in elisoccorso a Caltanissetta

Un brutto incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, una ragazza è rimasta gravemente ferita ed è stata trasferita in elisoccorso

È accaduto sulla strada che da Ribera conduce a Seccagrande. Secondo quanto ricostruito, una ragazza di 19 anni mentre era alla guida di uno scooter, per cause in corso di accertamento, si è scontrata contro un camion che viaggiava nella stessa direzione. Nel violento impatto la giovane è rimasta gravemente ferita.

Scattato l’allarme sul posto sono arrivati gli uomini del 118 che constatate le condizioni della 19enne, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso che ha trasferito la ragazza all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

I rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dai Carabinieri del locale comando.