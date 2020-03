Ribera, Coronavirus. Appello di Pace: “Tante famiglie sono in difficoltà, chi può aiuti”. Ecco come fare

Il sindaco di Ribera Carmelo Pace lancia un appello in favore delle tante famiglie che a causa dell’emergenza coronavirus versano in situazioni di grave difficoltà economica

“A causa dell’emergenza Coronavirus – scrive il sindaco Pace – le famiglie riberesi in difficoltà sono in continuo aumento. Mi appello alla generosità e al senso di solidarietà di tutti i riberesi. La Caritas Cittadina e l’Associazione San Vincenzo De Paoli in collaborazione con il Comune di Ribera, i volontari della Protezione Civile Comunale, l’Agesci, l’Associazione Diaspora Civica e altri volontari stanno assistendo un numero spropositato di famiglie bisognose”.

Chiunque volesse compiere una donazione può farlo alle seguenti coordinate bancarie di riferimento:

Parrocchia S. Pietro Apostolo Caritas Cittadina, Via Ciliberto – 92016 Ribera – IBAN: IT38E0200883090000300791741 BIC/SWIFT: UNCRITM1I96

Associazione San Vincenzo De Paoli, Corso Umberto 59 – 92016 Ribera IBAN: IT42S0306909606100000140076