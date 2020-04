Ribera. Coronavirus, Montalbano e Picarella: “Bene i buoni spesa, ma adesso misure a sostegno Partite IVA

I consiglieri al Comune di Ribera Francesco Montalbano e Ina Picarella presentano interrogazione al Presidente del Consiglio nella quale chiedono di predisporre misure a Sostegno delle Partite IVA.

Di seguito la nota stampa

“A seguito dell’interrogazione del 16/3/2020 a firma del consigliere Francesco Montalbano con la quale si chiedeva la sospensione del pagamento dei tributi locali, la Giunta con delibera n. 52 del 20/03/2020 disponeva di rinviare la data del pagamento al 31 maggio 2020.

Il protrarsi dell’emergenza e le drastiche misure necessarie per evitare il contagio stanno mettendo economicamente in ginocchio anche i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, imprenditori, professionisti, agricoltori, etc.).

Pertanto l’Amministrazione Locale, che ha attivato la distribuzione dei buoni spesa grazie ai finanziamenti straordinari erogati dal Governo Nazionale e da quello Regionale, deve farsi carico dei problemi che le categorie sopra riportate stanno affrontando. Il semplice rinvio dei tributi locali non è sufficiente, ma sono necessari interventi più robusti e più efficaci.

Nello spirito di leale e corretta collaborazione, indispensabile in questo momento storico, si propongono alcune iniziative da riservare alle attività che hanno subito danni economici a causa dell’emergenza determinata dal COVID-19:

1) Annullamento della tassa sull’occupazione del suolo pubblico dell’anno 2020; 2) Annullamento o riduzione proporzionale della TASI; 3) Annullamento o riduzione proporzionale dell’IRPEF comunale; 4) Contributo proporzionale al canone di locazione per quelle attività che si trovano in locali con contratti di affitto regolarmente registrati in data antecedente all’inizio della pandemia;

Tutto ciò premesso i consiglieri comunali Francesco Montalbano e Ina Picarella interrogano il Sindaco per conoscere l’intenzione e la volontà dell’Amministrazione Comunale di inserire nella deliberazione di Giunta per l’approvazione del Bilancio preventivo la proposta sopra riportata. Si richiede risposta scritta”.