Ribera, Coronavirus. Ruvolo a Pace: “Costituire comitato che gestisca l’emergenza economica”

Il Consigliere al Comune di Ribera Matteo Ruvolo, chiede al sindaco Carmelo Pace di istituire un “Comitato per l’emergenza”per il coordinamento e la gestione degli aiuti economici alle famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus

“Riteniamo, di proporre all’Amministrazione – scrive Matteo Ruvolo in un lunga nota sotto riportata – anche alla luce di quanto già zelantemente sperimentato in comuni a noi vicini e del nostro territorio in genere, l’istituzione di un “Comitato per l’emergenza” (e/o comunque si voglia chiamare), per il coordinamento e la gestione degli aiuti economici, di concerto con gli uffici dei Servizi Sociali del Comune di modo che possa includere anche la rappresentanza delle comunità ecclesiali, delle associazioni di servizio e di volontariato di cui sopra, oltre tutte quelle altre che ben conoscono le realtà sociali disagiate ed i bisogni veri e reali della nostra città”.

“L’eventuale auspicabile istituzione del suddetto comitato, – conclude il consigliere – oltre ad assicurare scelte efficaci, eque e più veloci, potrà garantire certamente procedure non solo solidali ma anche, appunto, trasparenti”.

