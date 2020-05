Ribera, Covid-19. Opposizione al sindaco: “ampliamento del suolo pubblico a gettito invariato per le attività”

I Consiglieri Comunali:di Ribera, Angileri, Caico, D’Azzo, Failla, Farruggia, Lupo e Tramuta presentano un atto di indirizzo nel quale chiedo l’ampliamento delle superfici di occupazione del suolo pubblico, a gettito invariato, quale misura di sostegno all’emergenza socio economica da COVID-19

I sette consiglieri comunali appartenenti a diversi gruppi di opposizione, in considerazione della grave crisi economica che ha colpito tutto il sistema produttivo derivante dalla diffusione del Covid-19 ed in ottemperanza all’ultimo DPCM emesso dal governo che prevede il distanziamento sociale, che ha bloccato molte attività commerciali, in modo particolare nel settore della ristorazione, già autorizzate all’occupazione del suolo pubblico, chiedono:

“Che il Sindaco e la Giunta Comunale diano mandato al dirigente dell’ufficio di Ragioneria, al Dirigente del SUAP ed al Dirigente del Patrimonio, ognuno per quanto di loro competenza, di dare avvio e rapida conclusione all’iter amministrativo finalizzato all’aumento, a gettito invariato o in regime di esenzione ove successivamente previsto dall’evoluzione normativa e dietro richiesta dei soggetti interessati, delle aree di concessione del suolo pubblico al fine di consentire alla attività commerciali di poter prevedere la possibilità di riorganizzarsi nell’ottica di poter offrire allo stesso numero di clienti, prima della crisi epidemiologica, il loro servizio nel rispetto delle distanze di sicurezza previste misure di contenimento dell’emergenza COVID-19”.