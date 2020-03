Ribera: “Creare reparto terapia intensiva all’Ospedale Fratelli Parlapiano”, avviata raccolta firme

Il sindaco chiede alla Direzione dell’Asp di Agrigento di creare un reparto di terapia intensiva nel nosocomio riberese dato che è predisposto per tale intervento e potrebbe divenire operativo in appena una settimana di lavori

“L’emergenza corona virus impone a tutti noi, ognuno per le proprie competenze, ad assumere tempestivamente iniziative che possano essere di aiuto e supporto alla nostra popolazione in un momento così drammatico”. Così oggi il sindaco di Ribera Carmelo Pace.



“Considerato che l’Ospedale di Ribera ha tutti i requisiti per avere un reparto di terapia intensiva a pressione negativa in quanto è già esistente un ex blocco operatorio con impiantistica di areazione a filtri laminari e assoluti e di gas medicali riattivabile in brevissimo tempo (presumibilmente in 7 giorni), chiedo alla Direzione Generale dell’Asp di Agrigento, considerato che nella provincia non sono presenti tali strutture, di prendere in considerazione seriamente la realizzazione di tale progetto”.

Intanto avviata la raccolta firme sostenuta dal candidato sindaco Francesco Montalbano per chiedere alla Regione di istituire un reparto per l’emergenza COVID-19 presso l’ospedale di Ribera. Qui il link della raccolta firme online (Clicca)