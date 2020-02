Ribera. Emergenza diffusione coronavirus, il sindaco emana direttiva ai cittadini

Il sindaco di Ribera Carmelo Pace dirama un avviso ai cittadini sull’emergenza della diffusione del covid-19, nome tecnico del coronavirus

“Al fine di fare fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ed in attesa delle misure che saranno adottate dalla Regione Siciliana, la cui riunione è in corso; Visto il DPCM del 23/02/2020;

SI INVITANO TUTTI I CITTADINI che si trovano nel territorio del Comune di Ribera che siano transitati dal 01 febbraio 2020 nelle zone interessate dai focolai del Coronavirus (Regioni Lombardia e Veneto) ad attenersi alle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri il quale prevede che detti cittadini, “sono obbliati a33 333 comunicare tale circostanza al Diartimento 3 di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente per territorio ai fini dell’adozione da parte dell’Autorità 333 competente di ogni 3 misura necessaria ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”.

Si ricorda, in presenza di sintomi riconducibili al Covid-19 (Coronavirus) , di NON RECARSI AL PRONTO SOCCORSO MA CONTATTARE I NUMERI 112 O 1500 in modo da essere trattati direttamente da personale sanitario specializzato”.