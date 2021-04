Ribera. Finisce fuori strada con la moto: perde la vita un giovane di 26 anni

Un gravissimo incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri un giovane ha perso la vita dopo aver perso il controllo della sua moto



L’incidente è avvenuto nel quartiere di San Francesco, a Ribera, in provincia di Agrigento. La vittima è Filippo Campanella, di appena 26 anni. Secondo una prima ricostruzione il giovane era a bordo della sua moto, quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada.

L’incidente si è verificato in pieno centro cittadino e soccorsi sono stati immediati e sul posto sono arrivati gli uomini del 118 che a causa delle gravi condizioni del giovane hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso che è atterrato sul posto, ma purtroppo nonostante i tentativi dei sanitari il 26enne è deceduto.

I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stai eseguiti dai carabinieri.