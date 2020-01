Ribera. Fiume Verdura: Sbloccati i lavori di pulizia dell’alveo

A seguito di una riunione dei sindaci del comprensorio con il Genio Civile di Agrigento, questa mattina sono stati sbloccati i lavori di pulizia dell’alveo del Fiume Verdura

Questa mattina, presso gli Uffici del Genio Civile di Agrigento, alla presenza del Capo dell’Ufficio , Rino La Mendola e del Responsabile Unico del Procedimento dei lavori, Alfonso Micciché, si è tenuta una riunione con i Sindaci dei territori afferenti al bacino idrografico del Fiume Verdura. In particolare, all’incontro sono intervenuti i Sindaci di Burgio, Francesco Matinella, accompagnato dall’Assessore all’Ambiente Giuseppe Abruzzo, Calamonaci, Pellegrino Spinelli, accompagnato dall’Assessore all’Urbanistica Pasquale Schittone, Caltabellotta, Calogero Cattano, accompagnato dall’Assessore ai lavori Pubblici, Michele Pitia e del Consigliere Comunale Mario Abruzzo, Villafranca Sicula, Domenico Balsamo. Presente anche il Comune di Sciacca, con l’Assessore ai lavori Pubblici e Protezione Civile, Roberto Lo Cicero.







Durante l’incontro, il Capo del Genio Civile, Rino La Mendola ha comunicato che l’iter di valutazione ambientale che aveva determinato il fermo delle procedure di affidamento, è stato superato, grazie all’intervento del Presidente Musumeci, alle deroghe concesse dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Calogero Foti ed al prezioso lavoro di coordinamento svolto dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, Salvo Lizzio.

Durante l’incontro , il Responsabile Unico del Procedimento, Alfonso Micciché ha descritto , per grandi linee, l’intero progetto, rappresentando la necessità di un incontro preliminare ai lavori con i proprietari dei fondi frontalieri all’alveo del fiume.

I Sindaci, appresa la notizia, hanno manifestato il proprio compiacimento per la concretezza della risposta politica del Presidente Musumeci e per l’efficienza dimostrata dall’Ufficio del Genio Civile, che, come da impegni assunti, è riuscito a redigere il progetto esecutivo per la pulizia di 18 chilometri di alveo, entro i tempi dallo stesso Presidente assegnati. I Sindaci infine hanno proposto al Capo del Genio Civile ed al R.U.P. un incontro con i cittadini proprietari dei terreni attraversati dal fiume, al fine di conclamare la più ampia collaborazione per una veloce esecuzione dei lavori.