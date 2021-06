Ribera. Furibonda lite tra marito e moglie con accoltellamento: feriti entrambi, lui grave trasferito in elisoccorso

Furibonda lite tra marito e moglie culminata nell’accoltellamento: entrambi feriti, lui trasportato in elisoccorso al Civico di Palermo

È accaduto nella serata di ieri in un’abitazione di campagna di contrada Ciaccio Montalto a Ribera. Secondo quanto al momento accertato, una coppia sposata, per motivi ancora ignoti avrebbe avuto una furiosa lite culminata nel reciproco accoltellamento. Sempre secondo le prime risultanze, il marito 40enne avrebbe aggredito, sferrando più coltellate, la moglie 37enne che è fuggita in strada. Poi l’uomo si sarebbe feriti da solo colpendosi ripetutamente con lo stesso coltello. Uno dei colpi alla gola.

Sul posto prima sono arrivati i carabinieri della tenenza di Ribera, che hanno chiamato i soccorsi. La donna è stata ricoverata all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca, mnetre il marito le cui condizioni sono apparse gravi è stato trasferito in elisoccorso al Civico di Palermo.

La Procura della Repubblica di Sciacca ha aperto un fascicolo e i militari dell’Arma – coordinati dal comando compagnia di Sciacca – hanno avviato le indagini per ricostruire cosa sia effettivamente accaduto.