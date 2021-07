Ribera. Il lungomare di Seccagrande si arricchisce di dieci nuove palme grazie ai f.lli Vincenzo e Michele Sarullo

Grazie alla sensibilità dei fratelli Vincenzo e Michele Sarullo, nel lungomare di Seccagrande sono arrivate dieci nuove palme



Sono dieci le palme piantate per sostituire quelle che erano state rimosse a causa dell’attacco del punteruolo rosso. “Ringrazio i fratelli Sarullo – dichiara il sindaco Matteo Ruvolo – per la generosità e l’impegno ancora una volta dimostrati al fine di rendere più bello e decoroso il nostro lungomare di Seccagrande; il mio auspicio è che tanti altri nostri concittadini e/o aziende locali possano dare anch’essi la loro disponibilità per rendere sempre più bella ed accogliente la nostra Città”.