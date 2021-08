Ribera. Immigrati padroni dello spaccio di cocaina, hashish e marijuana: 6 arrestati, 11 le misure cautelari

Un intero quartiere di Ribera in mano a immigrati che ne avevano fatto il loro “regno” per lo spaccio di ogni tipo di droga: 11 le misure firmate dal giudice per le indagini preliminari, dei quali solo sei sono stati arrestati

Undici le misure cautelari di cui 6 arresti, firmate dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Sciacca, su richiesta della Procura della città delle Terme. I provvedimenti sono stati eseguiti dai carabinieri.

Ribera medio centro dell’agrigentino conta una percentuale alta di extracomunitari che vi risiedono e forse in virtù di questa forte presenza, aveva scelto la cittadina come base operativa per lo spaccio di cocaina, hashish e marijuana.

Un intero quartiere era diventato il loro regno incontrastato, all’interno del quale si muovevano con padronanza, interrotta dall’odierna operazione congiunta tra polizia giudiziaria e carabinieri, che di fatto ha smantellato la banda.

I dettagli dell’inchiesta verranno resi noti durante una conferenza stampa che si svolgerà in mattinata.

Redazione di Fatti&Avvenimenti www.facebook.com/FattieAvvenimenti-SciaccaeProvincia-1481661388803252/